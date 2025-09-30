Βασίλης Μπισμπίκης: Βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει τον ηθοποιό λίγα λεπτά μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Βίντεο - ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη, ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο διακρίνεται το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται με χαμηλή ταχύτητα στη Φιλοθέη, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο, όπου προκάλεσε ζημιές σε τρία ΙΧ και μια γκαραζόπορτα.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο ηθοποιός επέστρεφε από γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Τότε οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης τη Δευτέρα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί και υποστήριξε πως την επόμενη ημέρα από το ατύχημα, επικοινώνησε με την ΕΛΑΣ, ενημερώνοντας τους πως προκάλεσε τροχαίο και αν γίνει αναφορά είναι στη διάθεσή τους.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου διαψεύδει το γεγονός, υποστηρίζοντας πως συνεργάτης κάλεσε το ΑΤ της περιοχής λέγοντας πως ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε το τροχαίο.

Παράλληλα, ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του. Σημειώνεται πως δεν έγινε αλκοτέστ στον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς είχαν παρέλθει οι 24 ώρες από το τροχαίο.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στο MEGA, ανέφερε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον ηθοποιό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα.