ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος ΦΠΑ

«Έχουμε επιστροφή 389.000 ευρώ, όλα δικά μας» – Στο επίκεντρο ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος ΦΠΑ Facebook Twitter
0

Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος φέρνουν στο φως οι απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών που κατέγραψαν οι Αρχές. Οι διάλογοι καταδεικνύουν τον μηχανισμό με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις για εικονικές επιστροφές που έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στις 23 Μαΐου 2025, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού συζητά με συνεργάτη του για ΑΦΜ εταιρειών και εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Σε μία από τις συνομιλίες, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος των ποσών, γίνεται αναφορά σε επιστροφή 389.000 ευρώ:

  • «Αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;» ρωτά ο πρόεδρος.
  • «Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες», απαντά ο συνεργάτης του.
  • «Και από αυτά τα χρήματα;»
  • «Όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά», συνεχίζει ο συνομιλητής.

Οι διάλογοι αναδεικνύουν πώς το δίκτυο αξιοποιούσε εικονικές εταιρείες και πρόθυμους «συνεργάτες» για να καρπώνεται παράνομα ποσά από το Δημόσιο. Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και συμβουλευτική εταιρεία που εμφανίζεται σε αρκετές αναφορές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μέλη του κυκλώματος είχαν καταφέρει να εισπράξουν περίπου 20 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Ως αρχηγικό μέλος περιγράφεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 73 πρόσωπα, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Ελλάδα / ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου
LIFO NEWSROOM
Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ελλάδα / Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πέτρου Ράλλη αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί
LIFO NEWSROOM
Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Ελλάδα / Βόλος: Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή μετά την κακοκαιρία – Ζημιές σε εργαστήρια και ερευνητικό εξοπλισμό

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει το μέγεθος των ζημιών, ενώ φοιτητές και ερευνητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση των σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων
LIFO NEWSROOM
 
 