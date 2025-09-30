Απάτες με ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός

Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ κατάφερε να αποσπάσει παράνομα από το Ελληνικό Δημόσιο, ένα κύκλωμα που διέπραττε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές.

Το μεγάλο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ σε έρευνες που έγιναν σε οικίες και γραφεία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρόλο αρχηγού στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένας 52χρονος, πρόεδρος του Αχαρναϊκού και δημοτικός σύμβουλος στον δήμο της περιοχής.

Απάτες με ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και όπως μετέδωσε το Μega, το κύκλωμα εξαπατούσε το Eλληνικό Δημόσιο ιδρύοντας εικονικές εταιρείες (350) και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους», τουλάχιστον 73 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκεται υποψήφιος δήμαρχος, λογιστές, υδραυλικοί, εργάτες αλλά και άνεργοι.

Απάτες με ΦΠΑ: Τι απαντά ο Νίκος Κοκλώνης

Για την υπόθεση, σύμφωνα με την Καθημερινή, ελέγχεται και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης, στο όνομά του οποίου εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή περιοδικών.

Ο παρουσιαστής, με δηλώσεις του στο ontime24.gr, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα και δήλωσε πως η εταιρεία του είναι έτοιμη να ελεγχθεί ξανά.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Οσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.