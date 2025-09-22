Χανιά: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους

Θλίψη προκαλεί η υπόθεση θανάτου ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών στον Αποκορώνα Χανίων, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν ότι οι ίδιοι οι γονείς του προκάλεσαν άθελά τους τον ασφυκτικό θάνατό του κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Το ζευγάρι, Φινλανδοί υπήκοοι, είχε παρευρεθεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και επέστρεψε στο κατάλυμά του, όπου τοποθέτησαν το μωρό ανάμεσά τους στο κρεβάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να πλακώσουν το βρέφος στον ύπνο τους, οδηγώντας στον θάνατό του.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε σε «ασφυκτικό θάνατο», χωρίς ωστόσο να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή και αφέθηκε ελεύθερο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.