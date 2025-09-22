ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Φως θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά με νεκρό βρέφος.

Το βρέφος ήταν 2,5 μηνών και βρέθηκε νεκρό στην κούνια του, γεγονός που διαπίστωσαν οι γονείς του.

Στη συνέχεια, κάλεσαν το Κέντρο Υγείας Βάμου και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την Τρίτη θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους.

Οι νεαροί γονείς από τη Φινλανδία, ένας 28χρονος και η 26χρονη σύντροφός του, συνελήφθησαν από τις Αρχές, σύμφωνα με το cretalive.gr. 

 
 
 
Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής Ρεξ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ασταθή τροπόσφαιρα, που μπορεί να παράξει ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό - Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή
