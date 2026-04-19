Νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: Ελεύθερος ο 45χρονος - Φέρεται να έπεσε μόνη της στο κενό

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της 30χρονης που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών με έναν 45χρονο Ιταλό άνδρα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από ρεπορτάζ του STAR, η 30χρονη φέρεται να συναντήθηκε αρχικά με τον άνδρα σε καφετέρια και στη συνέχεια μετέβησαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που είχε νοικιάσει ο ίδιος.

Και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 45χρονος αποφάσισε να διακόψει το ραντεβού και ζήτησε από τη γυναίκα να αποχωρήσει.

Νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: Ο 45χρονος δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην πτώση

Από την ανάλυση βίντεο ασφαλείας προκύπτει ότι η 30χρονη βρέθηκε έξω από την πόρτα του διαμερίσματος φωνάζοντας να της ανοίξει, ενώ επικράτησε ένταση στον χώρο.

Στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε προς τον τέταρτο όροφο, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έσπασε παράθυρο σε σημείο του ακάλυπτου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο κενό.

Η αστυνομία, αξιοποιώντας μαρτυρίες, καταθέσεις και οπτικό υλικό, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό συνιστά δυστύχημα. Παράλληλα, η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από την κατάθεση του 45χρονου, ο οποίος δεν φαίνεται να εμπλέκεται στην πτώση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τον συνδέουν με το περιστατικό.

Με πληροφορίες από STAR