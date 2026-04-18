Νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: «Σε παρακαλώ άνοιξέ μου» - Τα δύο σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την υπόθεση του θανάτου της 30χρονης στο κέντρο της Αθήνας.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ακάλυπτο πολυκατοικίας, επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας και έκτοτε η ΕΛΑΣ ερευνά τις συνθήκες θανάτου της.

Σημειώνεται πως εκείνο το βράδυ, ένας 45χρονος άνδρας ιταλικής καταγωγής, είχε νοικιάσει διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και είχε καλέσει την 30χρονη, την οποία γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών, στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου για ραντεβού.

Ωστόσο λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, όταν ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν έντονες φωνές και κραυγές της γυναίκας που ζητούσε βοήθεια, καλώντας έναν άνδρα να της ανοίξει την πόρτα. «Σε παρακαλώ άνοιξέ μου» φώναζε, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τσακωμός τους σταδιακά σταμάτησε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν ανδρικές φωνές σε χαμηλότερο τόνο, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκε δυνατός θόρυβος από σπάσιμο τζαμιού.

Νεκρή 30χρονη στην Αθήνα: Τα δύο σενάρια που εξετάζει η αστυνομία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για την υπόθεση.

Είτε η 30χρονη έπεσε στο κενό ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του, είτε προηγήθηκε κάποια ένταση και, στην προσπάθειά της να φύγει, κατέληξε να πέσει από το παράθυρο.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, υποστήριξε ότι ζήτησε από τη γυναίκα να αποχωρήσει από το κατάλυμα και ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στη συνέχεια. Υποστήριξε επίσης ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο από σπάσιμο τζαμιού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει πώς η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, ο άνδρας δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για να εισέλθουν οι αστυνομικοί και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 45χρονος ανακρίνεται, ενώ σχηματίζεται δικογραφία με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα κρίνει αν ο θάνατος της 30χρονης προήλθε αποκλειστικά από την πτώση ή αν υπήρξαν προγενέστερα τραύματα.