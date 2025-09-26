ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νέα Χαλκηδόνα: Οδηγοί έλυσαν τη διαφωνία τους με γροθιές στη μέση του δρόμου

Βίντεο από το περιστατικό - Τους χώρισαν περαστικοί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα Χαλκηδόνα: Οδηγοί έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου για την προτεραιότητα στο φανάρι
Στιγμιότυπο από το σκηνικό στη Νέα Χαλκδηδόνα / Glomex
0

Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε δύο οδηγούς, το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Χαλκηδόνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό διαδραματίστηκε σε κεντρικό σημείο της περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, όταν ένας οδηγός ΙΧ και ένας δεύτερος μηχανής, ήρθαν σε αντιπαράθεση για την προτεραιότητα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα και όταν έφτασαν κοντά στον δρόμο, έδωσαν «ραντεβού» απέναντι, αφήνοντας στην άκρη τα οχήματά τους.

Τότε όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από το άγριο σκηνικό, ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Περαστικοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι όσα έβλεπαν και τελικά στη συνέχεια κατάφεραν να τους χωρίσουν, απομακρύνοντας τους από το σημείο.

 
 
Ελλάδα

