Νέα Φιλαδέλφεια: Εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Εμπρηστική επίθεση σημείωθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είναι τρεις και αναζητούνται.

Από τη φωτιά που ξέσπασε κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα και έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές άλλα τέσσερα. Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες.

Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Είχαν περάσει νωρίτερα για αναγνώριση του χώρου

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, μιλώντας στο ΕΡΤnews περιέγραψε: «Ήρθαν τρία άτομα. Οι δύο έβαλαν το εύφλεκτο υλικό και τη φωτιά και έφυγαν πεζοί. Φορούσαν μαύρες κουκούλες, μάσκες και μακριά μπουφάν».

Όπως ανέφερε τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις γιατί ήταν μπουκάλια του λίτρου γεμάτα βενζίνη, τα οποία έβαζαν ένα παρά ένα, κάτω από τα αυτοκίνητα...», δήλωσε ο επιχειρηματίας, τονίζοντας πως η οικονομική ζημία είναι μεγάλη: «Τα δύο που κάηκαν κάνουν 70.000 ευρώ το καθένα, τα επαγγελματικά πάνω από 35.000, συν τις υλικές ζημιές, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τις τζαμαρίες».

Ο ιδιοκτήτης σημείωσε πως δεν έχει υπάρξει ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν.

