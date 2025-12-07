Μπλόκα αγροτών: Κυκλωμένη η Θεσσαλονίκη, τρακτέρ στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων - Η κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα

Καθημερινά, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.

Στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι η συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να συντονιστούν και να οργανωθούν για τις συνέχιση των κινητοποιήσεων τους.

Μπλόκα αγροτών: Κυκλωμένη η Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Θεσσαλονίκη είναι περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα. Οι αγρότες του μπλόκου Χαλκηδόνας αποκλείει την Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας για περίπου 5 ώρες και το μπλόκο Μαλγάρων διατηρεί επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα ενώ ανοιγοκλείνει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Περιμετρικά του κόμβου Δερβενίου έχουν παραταχθεί τρακτέρ αγροτών απ’ τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κλειστή παραμένει επίσης, η Λ. Γεωργικής Σχολής στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μέσω του κόμβου της Θέρμης και της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Κλειστός από αγρότες ο κόμβος του αεροδρομίου Ιωαννίνων

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμτήριους δρόμους.

Ξεκίνησε το μπλόκο των αγροτών και κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων τις κινητοποιήσεις συντασομενοι με τους συναδέλφους τους, του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα θα διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ 2.00 με 2.30 το μεσημέρι.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε πως: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δικαίου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».

Μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό

Επίσης, διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Ειδικότερα, πρόκειται για διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου Κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα

Στο μετακύ, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, ενώ κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου.

Η παρουσία των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων είναι ισχυρή, ενώ δεκάδες παραγωγοί παραμένουν στο σημείο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους. Αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν στα δύο την Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες.

Οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς, καθώς αναζητείται κοινός βηματισμός για τα επόμενα βήματα του αγώνα τους. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα έχει προγραμματιστεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκεται η άμεση καταβολή όλων των εκκρεμών ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η θεσμοθέτηση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, καθώς και η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν ριζική αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να διασφαλίζεται αποζημίωση στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη εβδομάδα, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με στόχο τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων και την κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε όλη τη χώρα.