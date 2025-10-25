Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος στη διμοιρία των ΜΑΤ που έκανε χρήση χημικών σε γονείς και παιδιά

Σε πειθαρχικό έλεγχο θα τεθεί η διμοιρία των ΜΑΤ, που ήταν έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου κατά τη διάρκεια μικρής έντασης, έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα μικρά παιδιά να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, κανείς από το κέντρο επιχειρήσεων δεν είχε δώσει εντολή στη διμοιρία των ΜΑΤ, που ήταν στο σημείο, να κάνει χρήση χημικών, και έτσι η αστυνομική δύναμη θα κληθεί να οδηγήσει εξηγήσεις για τις πράξεις της.

Υπενθυμίζεται πως από τη χρήση χημικών, από πλευράς ΜΑΤ, ένα μικρό αγόρι πήγε στο νοσοκομείο με ενοχλήσεις και στα μάτια και στην αναπνοή.

Την ίδια ώρα, από τη Λεωφόρο Κατεχάκη και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έκαναν λόγο πως «υπήρχαν κι άλλοι τρόποι απώθησης των διαδηλωτών».