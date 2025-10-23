Επεισόδια στο Μεταξουργείο κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23 Οκτωβρίου) έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων.

Οι συγκεντρωμένοι, αποτελούμενοι από εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και μαθητές, διαμαρτύρονταν για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στη συγχώνευση 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν την είσοδο της υπηρεσίας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης για να τους απωθήσουν.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν προσωρινά προς την Πλατεία Μεταξουργείου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές έως αυτή την ώρα.

Εκπαιδευτικοί φορείς και ενώσεις γονέων ζητούν την άμεση ανάκληση των συγχωνεύσεων, υποστηρίζοντας ότι τα υπερπλήρη τμήματα «υποβαθμίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας» και «δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη μάθηση των μαθητών».

Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ έχουν ήδη προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, ζητώντας διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας.