Μεγάλες συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα για τα Τέμπη

Πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023» για μαζικές κινητοποιήσεις

Πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου απηύθυνε μέσω διαδικτύου η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού.

«Βγαίνουμε στους δρόμους, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό» έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook, καλώντας τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών» σε κάθε πόλη της Ελλάδας.

Η Καρυστιανού υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται «όπου χτυπά ελληνική καρδιά», με στόχο –όπως σημείωσε– το δικαίωμα στην αληθινή και δίκαιη ζωή, που «επαναφέρει την τάξη και μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια». Στην ανάρτησή της έκανε λόγο και για το δικαίωμα «στο φως, στο οξυγόνο, στα όνειρα και στην ελπίδα».

Το κεντρικό κάλεσμα αφορά συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Παράλληλα, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προγραμματίζονται την ίδια ημέρα και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

