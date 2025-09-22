ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Μάρω Κοντού: Την είδαν στον δρόμο και τους ζήτησε να την πάρουν μαζί λόγω της απεργίας ταξί

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μάρω Κοντού: Την είδαν στον δρόμο και τους ζήτησε να την πάρουν μαζί λόγω της απεργίας ταξί Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Η Μάρω Κοντού ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν μαζί στο αυτοκίνητο λόγω της απεργίας ταξί.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social φαίνεται η Μάρω Κοντού στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και οι κοπέλες να χαμογελούν στις θέσεις οδηγού και συνοδηγού.

Όπως περιέγραψαν, είδαν ξαφνικά την ηθοποιό να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν αρχικά για να τη χαιρετήσουν. Τότε, η Μάρω Κοντού τους ζήτησε αν μπορούν να τη μεταφέρουν στον προορισμό της, καθώς λόγω της απεργίας δεν κυκλοφορούσαν ταξί.

«Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε» έγραψαν στο Facebook για τη συνάντηση με τη Μάρω Κοντού. 

Μάρω Κοντού: Την είδαν στον δρόμο και τους ζήτησε να την πάρουν μαζί λόγω της απεργίας ταξί Facebook Twitter
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Ελλάδα / Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα
LIFO NEWSROOM
Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής Ρεξ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ασταθή τροπόσφαιρα, που μπορεί να παράξει ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό - Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή
LIFO NEWSROOM
 
 