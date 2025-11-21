Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δασκάλα στο Λουτράκι που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της πως την θώπευσε.

Η δασκάλα κατήγγειλε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου το περιστατικό και στη συνέχεια επίσημα στην Αστυνομία ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε.

Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, τόνισε στη δασκάλα πως πρόκειται για παιδί και χρειάζεται μια κατάλληλη σύσταση και προσέγγιση ώστε να του εξηγήσει πως αυτή η κίνηση δεν είναι η πρέπουσα.

Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα το 6χρονο παιδί.

Λουτράκι: «Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

«Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α' Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν» δήλωσε στην εκπομπή του Mega, μάρτυρας που γνωρίζει την υπόθεση.

«Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», είπε ακόμη.

Ωστόσο, «αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου”», σημείωσε. Όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, είπε ο μάρτυρας, λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες: «Αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής. Η μητέρα (σ.σ. του παιδιού) ήταν πολύ σοκαρισμένη και μάλιστα έκλαιγε και ήθελε οπωσδήποτε να προβεί σε μήνυση γιατί όλο αυτό την ξεπερνούσε».