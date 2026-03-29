Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Τι είναι το «το φαινόμενο της ρουφήχτρας» που συνάντησαν οι δύτες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Ανασύρθηκε, χθες Σάββατο 29 Μαρτίου, ο 34χρονος δύτης που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης όταν εγκλωβίστηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του νεαρού δύτη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία, το «Πηγάδι του Διαβόλου» - στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η ειδική ομάδα σπηλαιοδυτών έφερε στην επιφάνεια τη σορό και εν συνεχεία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Φορώντας ειδικό εξοπλισμό, επτά εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες βούτηξαν πάνω στο «Πηγάδι του Διαβόλου, για να ανασύρουν τη σορό του 34χρονου δύτη.

Μιάμιση ώρα μετά, οι δύτες ολοκλήρωσαν τη δραματική επιχείρηση σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 34χρονου πιλότου διήρκησε 1,5 ώρα, σύμφωνα με το Mega. Οι δύτες παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο «Πηγάδι του Διαβόλου», λόγω των ισχυρών ρευμάτων, κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό.

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Δύτες περιγράφουν πώς έγινε η ανάσυρση της σορού του 34χρονου

Τα πρόσωπα που έφεραν σε πέρας την άκρως απαιτητική υποβρύχια αποστολή μίλησαν στο Mega.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας. Το πήγαμε βήμα-βήμα και με τον συντονισμό που είχαμε και με το Λιμεναρχείο και με τη Μονάδα Υποβρύχιων Καταστολών εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός», ανέφερε ο δύτης Αντώνης Γραφάς.

Το φαινόμενο της ρουφήχτρας είναι μια φυσική δίνη στο νερό, η οποία δημιουργείται από τη συνάντηση αντίθετων ρευμάτων ή από τη ροή του νερού πάνω από ανώμαλο βυθό, προκαλώντας μια περιστροφική κίνηση που ρουφάει αντικείμενα προς το κέντρο της

Oι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ήταν πολλές. Χρειάστηκαν 6 ημέρες προετοιμασίας για να μπορέσουν να επιχειρήσουν σε ένα σπήλαιο με επικίνδυνες δίνες που μπορεί να παρασύρουν τον δύτη πριν προλάβει να αντιδράσει και να εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον όπου η επιστροφή μοιάζει αδύνατη.

«Είχαμε ορατότητα του ενός μέτρου που δεν υπήρχε τις άλλες φορές, συν του ότι ρουφάει προς τα μέσα και αυτή η ορατότητα δεν σε αφήνει να επικοινωνήσεις πολύ εύκολα. Πρέπει να είσαι κοντά με τον άλλον», τόνισε ο κ. Γραφάς.

«Βγήκε όπως έπρεπε να βγει, παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο με τη βοήθεια της ΜΥΑ, δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε πολύ μικρή ορατότητα, δηλαδή επικοινωνία με τους δύτες. Ήμαστε ο ένας με τον άλλον και ήταν πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση, έπρεπε να ήσουν πάρα πολύ κοντά», σημείωσε ο δύτης Λευτέρης Κουτάλας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια, καθώς δεν υπήρχαν περιθώρια λάθους.

«Έπρεπε να κατεβάσουν χοντρά σκοινιά αγκιστρώσεις και όλα αυτά που ήταν απαραίτητα για να μπορούνε να ξέρουμε με σιγουριά ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν από κει που θα μπαίνανε. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνουμε και δεν το κάναμε. Αν υπήρχε, θα το είχαμε κάνει», είπε ο αρχιπλοίαρχος και Διοικητής της Μονάδας Βατραχανθρώπων Λ/Σ, Ιωάννης Παπαδάκης.

«Αποτρέπω οποιοδήποτε ασχολείται με την κατάδυση να κάνει τέτοια εγχειρήματα. Τον αποτρέπω, είναι αμαρτία παιδιά να κλαίμε κάθε φορά νέους ανθρώπους για τέτοια επιχειρήματα. Δεν υπάρχει λόγος», υπογράμμισε εν συνεχεία ο κ. Παπαδάκης.

Υπενθυμίζεται πως ο 34χρονος την περασμένη Κυριακή είχε πάει για κατάδυση με φίλο του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης και φέρεται να πλησίασε αρκετά την είσοδο του σπηλαίου η οποία λόγω των ισχυρών ρευμάτων τον παρέσυρε στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντας τον.