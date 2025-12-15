ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λασίθι: Ηλικιωμένος κατήγγειλε ότι άγνωστοι έδεσαν και φίμωσαν 67χρονη μέσα στο σπίτι της

Οι δράστες έψαξαν όλη την οικία χωρίς να αποσπάσουν κάτι

The LiFO team
The LiFO team
ΛΑΣΙΘΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
0

Στην καταγγελία ότι, τα ξημερώματα της Κυριακής, δύο άτομα με γάντια και πιθανόν κουκούλες μπήκαν στο σπίτι που διέμεναν στην ενδοχώρα της Ιεράπετρας Λασιθίου και αφού έδεσαν, φίμωσαν με κολλητική ταινία την 67χρονη γυναίκα του, προχώρησε ένας ηλικιωμένος.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι δύο δράστες αφού έψαξαν όλους τους χώρους του σπιτιού, αποχώρησαν, δίχως να αποσπάσουν οτιδήποτε ενώ η 67χρονη αφού κατάφερε να λυθεί μόνη της, ενημέρωσε για το συμβάν τον σύζυγό της που κοιμάται σε άλλο χώρο μαζί με το 40χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα η 67χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Ωστόσο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χριστούγεννα 2025: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ελλάδα / Χριστούγεννα 2025: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Αναλυτικά οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία των υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
THE LIFO TEAM
ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ελλάδα / Αγρότες: Συνεχίζουν τα μπλόκα μετά το «όχι» στο κάλεσμα Μητσοτάκη - Τι ζητούν κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι

Ο «χάρτης» των κινητοποιήσεων - Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο, ζητώντας άμεσα, συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης
THE LIFO TEAM
 
 