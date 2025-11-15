Λαμία: Τουριστικό λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες

Σοβαρό ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου το λεωφορείο κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τότε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει στις μπάρες.

Στη συνέχεια κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, ακινητοποιήθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Φωτ. από το τροχαίο στη Λαμία / lamiareport.gr

Από τη σύγκρουση πέντε επιβάτες αλλά και ο οδηγός του, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Βοιωτίας.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr