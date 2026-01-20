ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κρήτη: Εκτός ΜΕΘ η 25χρονη γιατρός που νόσησε με μηνιγγίτιδα

Η γιατρός φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΡΗΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Εξιτήριο από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ έλαβε η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός, η οποία νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα.

Η γιατρός έδειξε βελτίωση και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου. 

Εκτός κινδύνου η γιατρός που είχε νοσήσει με μηνιγγίτιδα

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού», είπε η διευθύντρια της Εντατικής, καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη.

Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Με πληροφορίες από Patris

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Ελλάδα / Μαρία Καρυστιανού για αμβλώσεις μετά τις αντιδράσεις: «Διαστρεβλώθηκε σκοπίμως η απάντησή μου»

Η Μαρία Καρυστιανού χθες δήλωσε πως είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης» και σήμερα ανέφερε πως «κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης»
THE LIFO TEAM
 
 