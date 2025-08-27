Κοζάνη: Συνελήφθη οδηγός που οδηγούσε ανάποδα στην Εγνατία Οδό

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Κοζάνη, όταν οδηγός ΙΧ εθεάθη να οδηγεί ανάποδα στην Εγνατία Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Τετάρτης, όταν οι οδηγοί που κινούνταν στον κλειστό δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας είδαν ένα ΙΧ να κινείται ανάποδα.

Συγκεκριμένα, η οδηγός του κινούνταν στο ρεύμα προς Κοζάνη, αλλά με κατεύθυνση προς Πτολεμαΐδα.

Άμεσα κάλεσαν την Τροχαία Εορδαίας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της οδηγού, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συλληφθείσα ανέφερε ότι πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί στο Μποδοσάκειο, για σοβαρό θέμα υγείας συγγενικού της προσώπου.