Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

Σε τροχαίο σκοτώθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Καρβέλης.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, μετά την Αγία Τριάδα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έφυγε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να βγει από το όχημα που είχε αναποδογυρίσει, να ανέβει στον δρόμο και να αναζητήσει βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30, πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον άλλο επιβάτη, που στη συνέχεια το evrytanika.gr ανέφερε πως είναι ο Κώστας Καρβέλης.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής. Ο Κώστας Καρβέλης υπήρξε πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για πολλές δεκαετίες, με έντονη παρουσία στα πολιτικά και αυτοδιοικητικά δρώμενα του τόπου.

«Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., σε δυσπρόσιτη περιοχή του δήμου Καρπενησίου. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα» ανέφερε η Πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του τροχαίου.

Σύμφωνα με το evrytanika.gr, πιθανόν ο λόγος του τροχαίου να ήταν η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο: Κλειστή η μία λωρίδα