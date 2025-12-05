ΕΛΛΑΔΑ
Αλέξης Γρηγορόπουλος: Κλειστοί αύριο δύο σταθμοί του Μετρό

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς του Μετρό χωρίς στάση - Αύριο οι συγκεντρώσεις για την επέτειο δολοφονίας του 16χρονου μαθητή, Αλέξη Γρηγορόπουλου

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο σταθμοί του Μετρό Αθήνας θα κλείσουν κατά διαστήματα το πρωί και το απόγευμα, λόγω των κινητοποιήσεων για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Ειδικότερα, η ΣΤΑΣΥ έκανε γνωστό πως αύριο, 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 09:00 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα«» στις 11:00 το πρωί ως τις 03:00 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5:00 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση, καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Αλέξης Γρηγορόπουλος: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πορείες μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο (6/12), καθώς συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλο από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσει το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας».

«Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

