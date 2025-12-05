Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ποτάμι στη Φοινικούντα - Παρασύρθηκε τροχόσπιτο με τουρίστες

Σοβαρά προβλήματα, λόγω της κακοκαιρίας Byron, προκάλεσε στη Λούτσα Φοινικούντας η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού.

Κακοκαιρία Byron: Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά.

Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος ήταν άμεση, με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού να εξελίσσονται από τις πρώτες στιγμές της πλημμύρας. Το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.

Κακοκαιρία Byron: Κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών

Επίσης, λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου:

Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό

Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή

Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία

Στην περιοχή υπάρχουν μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.