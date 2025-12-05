Κακοκαιρία Byron: Δραματικές διασώσεις από σπίτια και αυτοκίνητα - Έγκυος σε σπίτι που πλημμύρισε

Πλημμυρισμένους δρόμους και πολλές καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Byron.

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή (5/12).

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές διασώσεις πολιτών από σπίτια και αυτοκίνητα

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05.30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους. Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.

Επίσης, ξεπερνούν τις 330 οι κλήσεις για βοήθεια στην Πυροσβεστική, σχετικά με άντληση υδάτων, πλημμυρισμένα υπόγεια και απεγκλωβισμούς στη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Επίσης, μια οικογένεια διασώθηκε από ρεματιά στη Μάνδρα.

Με το νερό να φτάνει «ως το γόνατο», το συνεργείο του ΕΡΤnews προσέγγισε σπίτι με πλημμυρισμένη αυλή και τον ιδιοκτήτη να δηλώνει ότι ήρθε η Πυροσβεστική αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να εγκαταλείψει το σπίτι του. Ο κάτοικος ανέφερε ότι στο διπλανό σπίτι κατοικεί έγκυος συγγενής του, που δεν μπορεί να μετακινηθεί.

«Όλα τα φρεάτια είναι κλειστά, ο ξάδελφός μου βασανίζεται να τα ανοίξει για να φύγει το νερό. Με ξύπνησε η γειτόνισσα 3 τα ξηερώματα για να μου πει ότι πλημμυρίσαμε», σύμφωνα με τη μαρτυρία.

Οι εικόνες καταγράφηκαν σε απόσταση 100 μέτρων κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών-Κορίνθου. Το νερό μπήκε στα θερμοκήπια και τα κατέστρεψε. «Το νερό εγκλωβίζεται, ίσως δεν έχουν κάνει σωστά τα φρεάτια ώστε να αδειάζουν στη θάλασσα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δείχνοντας και το σπίτι του που αυτήν τη φορά δεν πλημμύρισε, αλλά το 2017 είχε υποστεί ζημιές.

Κακοκαιρία Byron: «Έχουν πλημμυρίσει σπίτια στη Νέα Πέραμο»

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης. Η περιοχή «χτυπήθηκε» άγρια τη νύχτα από τον Byron στη Νέα Πέραμο, υπήρξαν πλημμύρες και τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ' εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε: «Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

Για το οδικό δίκτυο, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε: «Υπήρξαν πολλά προβλήματα, όμως επέρχεται σταδιακά η αποκατάσταση. Όπως με ενημέρωσαν, στην Εθνική Οδό άνοιξε ένας διάδρομος προς την Κόρινθο και γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων και είναι ελεγχόμενη γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει πάλι η νεροποντή. Το ρεύμα για την Αθήνα είναι ανοιχτό και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία».

Κακοκαιρία Byron: Νέα μηνύματα από το 112

Μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων - Ποντιακά Ελευσίνας καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων - Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ώρες. Σήμερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, στο οποίο οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από σήμερα έως και αύριο το πρωί, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα. Παρά τη συνεχή βροχόπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ή ζημιές έως αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στη Φθιώτιδα συνεδριάζει συνεχώς τις τελευταίες τρεις ημέρες, αξιολογώντας τα δεδομένα και προετοιμάζοντας σχέδια για άμεση παρέμβαση, εφόσον χρειαστεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να αποφεύγουν περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Το 112 ήχησε και στις περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου στην ειδοποίηση γίνεται λόγος για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί, συνιστώντας στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δίνοντας προσοχή στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά σχολεία και στη Μαγνησία

Στο μεταξύ, κλειστά παραμένουν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, προληπτικά όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μαγνησία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης του καιρού και των έντονων φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, τα οποία κρίθηκε ότι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών και προσωπικού.

Κακοκαιρία Byron: Σε ύφεση τα καιρικά φαινόμενα στη Λακωνία

Σε ύφεση είναι σήμερα το πρωί τα καιρικά φαινόμενα στη Λακωνία, όπου αν και σημειώνονται βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές, η έντασή τους είναι περιορισμένη. Πάντως, από νωρίς το πρωί μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των δήμων, αλλά και ιδιωτών συνεχίζουν τις εργασίες για τον καθαρισμό δρόμων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς και για την απομάκρυνση συσσωρευμένων υδάτων.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, «οι εργασίες συνεχίζονται κυρίως στο Γύθειο και στον δήμο Ευρώτα», προσθέτοντας ότι «η σημερινή βροχόπτωση δεν προκαλεί επιπλέον προβλήματα». Όσον αφορά στις ζημιές που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία, ο αντιπεριφερειάρχης είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «συγκροτούνται οι επιτροπές, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα τους ελέγχους, για να προχωρήσουν στις καταγραφές».

Να σημειωθεί ότι εκτός από ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, έχουν αναφερθεί ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες, εξοπλισμό, αλλά και σε υποδομές, ενώ όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Κακοκαιρία Byron: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική - Σε ποιο σημείο άνοιξε η Αθηνών-Κορίνθου

Αρκετά παραμένουν τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Μετ' εμποδίων πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου όπου για αρκετή ώρα είχε κλείσει από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας ενώ λίγο μετά τις 8:30 άνοιξε η αριστερή λωρίδα. Παράλληλα σε ισχύ είναι διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας: