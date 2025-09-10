Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Λεωφόρος Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου. Παρόμοια είναι η εικόνα στην αρχή της Καλλιρόης και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 15’-20΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/h4VLsSvUd5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 10, 2025