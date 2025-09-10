ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αττικής

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη ένα πρωινό.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Λεωφόρος Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου. Παρόμοια είναι η εικόνα στην αρχή της Καλλιρόης και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

