Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Μεσογείων

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Αυτή την ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, όπως o Κηφισός, η Κηφισίας αλλά και η Μεσογείων.

Οι οδηγοί αυτή την ώρα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις, τόσο στην άνοδο όσο και την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο συγκεκριμένα συναντούν κίνηση από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τα Άνω Πατήσια.

Στην κάθοδο, τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και την Εθνάρχου Μακαρίου. Παρόμοια εικόνα, επικρατεί ωστόσο αυτή την ώρα και στην Κηφισίας.

Συγκεκριμένα αυτή την ώρα σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην άνοδο, από το ύψος του Ψυχικού μέχρι και το Χαλάνδρι, ενώ στη Μεσογείων μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο ρεύμα της καθόδου, από το ύψος του Νομισματοκοπείου μέχρι και την Εθνική Άμυνα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 2, 2025