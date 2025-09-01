ΕΛΛΑΔΑ
Πώς έγινε το τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Νταλίκα ανατράπηκε και πήρε φωτιά

Πού έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός της νταλίκας

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο με νταλίκα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η νταλίκα ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Η κίνηση στο σημείο στις 21:11:

Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Δείτε live την κίνηση εδώ

Τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου λόγω ατυχήματος που σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.

