Κέρκυρα: Ανήλικος έπεσε από σκαλωσιά - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Το πρωί της Κυριακής ανήλικο παιδί έπεσε από σκαλωσιά στην Κέρκυρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες του ΕΚΑΒ όπου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί με ασφάλεια.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον συμβάν στην Κέρκυρα

Στη συνέχεια κλήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο αφού πρώτα έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί φέρει τραύματα τα οποία δεν είναι σοβαρά και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Corfu News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Μαρούσι: Συνελήφθη ο σύζυγος της 27χρονης που έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο