Καστοριά: Μπλακ άουτ σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα εξαιτίας ενός ζώου - Τι συνέβη

Απόλυτο σκοτάδι επικράτησε σχεδόν σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, καθώς προκλήθηκε μπλακ άουτ, περίπου στη 1 π.μ. τα ξημερώματα της Κυριακής, το οποίο διήρκησε σχεδόν 2 ώρες.

Αρχικά, η μαζική διακοπή ρεύματος αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη σε υποσταθμό.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά, αφού συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ μετέβησαν για ελέγχους στον υποσταθμό του Δισπηλιού, διαπίστωσαν πως είχε εισέλθει εντός του ένα πετροκούναβο.

Το ζώο υπέστη ηλεκτροπληξία, η οποία με τη σειρά της προκάλεσε βραχυκύκλωμα, το οποίο οδήγησε στο μπλακ άουτ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Επηρεάστηκαν πάρα πολλά χωριά τόσο του Δήμου Άργους Ορεστικού όσο και του Δήμου Καστοριάς.