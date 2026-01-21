Κακοκαιρία: Τι ώρα θα χτυπήσουν την Αττική τα δύο μεγάλα κύματα βροχής

Την προσοχή των κατοίκων της Αθήνας για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι «περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00».

«Παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε στις μετακινήσεις, όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε. Είμαστε σε επιφυλακή και για ό,τι χρειαστείτε 1595. Μεγάλη προσοχή σήμερα», πρόσθεσε.

Επίσης, εκτός από την παραπάνω δήλωση, ο κ. Δούκας έκανε και σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Είμαστε εδώ για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Νέο έκτακτο για την κακοκαιρία

Το νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία αναφέρει:

«Κακοκαιρία στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)».

Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων για την κακοκαιρία

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, αναφέρει για την κακοκαιρία:

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το ''υποδεχτεί'' η πόλη.

Καλημέρα!

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος τονίζει:

«Α. Ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων στη ζώνη: Λακωνία - Α. Αρκαδία - Αργολίδα - Κορινθία - Αττικοβοιωτία - Εύβοια - Νησιά Β. Αιγαίου είναι σοβαρός και χρειάζεται αυξημένη προσοχή.

Β. Αυξημένος είναι ο κίνδυνος λόγω των Α-ΝΑ θυελλωδών ανέμων στις δυτικές, τις νότιες και τις ανατολικές περιοχές της χώρας τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Στις προσήνεμες στο ΝΑ ρεύμα περιοχές των Κυκλάδων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων κύματα θύελλας είναι πολύ πιθανό να «βγάλουν τη θάλασσα στη στεριά».

Γ. Αναφορικά με την πρόγνωση των χιονοπτώσεων, είναι αναγκαία η μελέτη του προφίλ της χαμηλής ατμόσφαιρας.

1) Στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ευνοϊκότερες για χιονοπτώσεις κεντρικές και βόρειες περιοχές της οι επιφανειακοί άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Αυτό σημαίνει ότι στις ορεινές - ημιορεινές της Πίνδου και των βουνών της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας καθώς και στις παρακείμενες χαμηλού υψομέτρου περιοχές οι ψυχρές αέριες μάζες δεν θα θερμανθούν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα.

2) Πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και από ένα ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων και πάνω το ρεύμα θα στραφεί σε ΝΑ που σημαίνει: (α) ανολίσθηση των θερμών και υγρών αερίων μαζών πάνω από τις ψυχρές αέριες που ευνοεί την παραγωγή υετού και (β) δημιουργία συνθηκών σχεδόν ισόθερμου στρώματος από την επιφάνεια ως τα 850 hPa. Με άλλα λόγια, σε πολλές περιοχές για να χιονίσει ίσως και να επαρκούν οι θερμοκρασίες στα 850 hPa που δίνουν τα μοντέλα (να μην χρειάζονται χαμηλότερες).

3) Με αυτά τα δεδομένα, σε πεδινές - παραθαλάσσιες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Α. Θεσσαλίας γενικά δεν προβλέπονται χιονοστρώσεις, αλλά δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να χιονίσει. Αντίθετα, στη Δ. Θεσσαλία χιονοστρώσεις μάλλον θα υπάρξουν ως χαμηλά. Τα Γιάννενα κατατάσσονται στην πρώτη περίπτωση, αλλά η Κόνιτσα ίσως έχει καλύτερη μοίρα».

Τέλος, ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε, στη σελίδα του, ότι, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εξετάστηκε αναλυτικά η εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με το επεισόδιο να χωρίζεται σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα.

Εξήγησε πως αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται σε σχέση με τα GFS και ICON, κυρίως ως προς τα εκτιμώμενα ύψη βροχής.

Τόνισε ακόμη ότι, μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό μοντέλο παρουσιάζει πιο αξιόπιστη και σταθερή συμπεριφορά, ενώ τα νεότερα τρεξίματά του συγκλίνουν σε ελαφρώς αυξημένα 24ωρα αθροίσματα υετού σε σύγκριση με τις πρωινές προγνώσεις, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η συνολική εικόνα της κακοκαιρίας.