Κακοκαιρία στο Μεσολόγγι: Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή λόγω εκτεταμένων πλημμυρών

Η έντονη βροχόπτωση που, σύμφωνα με τους κατοίκους, διήρκεσε 3 ώρες μετέτρεψε την πόλη σε μια απέραντη λίμνη

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) προκαλώντας προβλήματα, καθώς σπίτια, καταστήματα και δρόμοι πλημμύρισαν.

Σε ένα άλλο βίντεο, πυροσβέστες καταγράφηκαν να βοηθούν στον απεγκλωβισμό ενός παιδιού από πλημμυρισμένο σπίτι.

Ο Δήμος Μεσολογγίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία» και ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.