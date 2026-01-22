Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα, Πέμπτη

Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, Πέμπτη, τα σχολεία σε αρκετές πόλεις λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Σύμφωνα μάλιστα με την πρόγνωση του καιρού, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Να σημειωθεί πως τα σχολεία στην Αττική θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η λίστα με τους δήμους όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά:

Δήμος Κορωπίου

Δήμος Καλάμου

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δήμος Δομοκού: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ.

Δήμος Μακρακώμης: Αναστέλλεται και σήμερα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.

Δήμος Λαμιέων: Έναρξη μαθημάτων στις 09:00. Αναστέλλεται η λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Υπάτης και του Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Υπάτης.

Δήμος Αγράφων: Όλες οι σχολικές μονάδες και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν με ώρα έναρξης 09:00.

Δήμος Καρπενησίου: Τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 10:00. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες στις Τοπικές Κοινότητες Φουρνάς – Κλειτσού (Πλάτανος) και Στενώματος. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Βέροιας

Δεν θα λειτουργήσουν:

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων – Δασκίου – Σφηκιάς

Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων

Κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων.

Δήμος Λαγκαδά: Κλειστά για μία ακόμη ημέρα τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Λαχανά, λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δήμος Φαρσάλων: Κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο που λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Δήμος Βόλου: Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πορταριά και Δράκεια. Αναστέλλεται η λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», του 1ου Νηπιαγωγείου Πορταριάς «Αθανασάκειο» και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς – Δράκειας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες, οι παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ της Δ.Ε. Οιτύλου.

Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: Διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δήμος Μετσόβου: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Μέτσοβο, Μηλιά και Ανήλιο, καθώς και το ΚΔΑΠ Μετσόβου.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε Χρυσοβίτσα, Μικρό Περιστέρι και Βοτονόσι. Ανοιχτοί οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δήμος Ναυπακτίας: Κλειστά όλα τα σχολεία. Κανονικά θα λειτουργήσουν παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δήμος Μεσολογγίου: Δεν θα λειτουργήσουν το 2ο Λύκειο Μεσολογγίου, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το 2ο Γυμνάσιο, καθώς και το Λύκειο Ευηνοχωρίου, το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και το Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος Γρεβενών: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων.

Δήμος Βοΐου: Κλειστά όλα τα σχολεία. Δεν θα λειτουργήσουν ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ. Ανοιχτοί οι παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Σερβίων: Κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Νεστορίου: Έναρξη μαθημάτων στις 09:00.

Δήμος Άργους Ορεστικού: Έναρξη μαθημάτων στις 09:00. Κανονικά παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.

Δήμος Πρεσπών: Τα σχολεία θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα. Κανονικά ΚΔΑΠ και παιδικός σταθμός.

Δήμος Φλώρινας: Έναρξη μαθημάτων στις 09:15. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Καστοριάς: Τα σχολεία θα ξεκινήσουν στις 09:00.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Ρόδου: Κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Δήμος Σύμης: Κλειστά όλα τα σχολεία.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δήμος Μυτιλήνης: Κλειστά όλα τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Δυτικής Σάμου: Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών.

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών.

Δήμος Χίου: Κλειστά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.