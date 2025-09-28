Κακοκαιρία με καθυστέρηση στη Δυτική Ελλάδα - Για 50 τόνους ποτιστικής βροχής κάνει λόγο ο Τσατραφύλλιας

Με καθυστέρηση φαίνεται να πλήττει η κακοκαιρία τη Δυτική Ελλάδα, καθώς μέχρι στιγμής τα ακραία φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στο ανοιχτό Ιόνιο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το βράδυ της Κυριακής (28/9) σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, ενώ κατά διαστήματα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Λευκάδα, Μεσσηνία, Άρτα και Πρέβεζα.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «σχεδόν 50 τόνους νερού ανά στρέμμα» που έπεσαν το τελευταίο 12ωρο στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Όπως σημειώνει, πρόκειται για φαινόμενα «ποτιστικού χαρακτήρα», ιδιαίτερα χρήσιμα για τους αγρότες και τους υδάτινους πόρους.

«Η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή εξελίσσεται χωρίς προβλήματα, επειδή κινείται αργά και δίνει τα περισσότερα φαινόμενα στη θάλασσα», επισημαίνει.

Το απόγευμα του Σαββάτου η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα 112 σε κατοίκους Ιονίου και Δυτικής Ελλάδας, καλώντας τους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα σε Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.