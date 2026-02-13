Καιρός - Ζιακόπουλος: Εκτεταμένο πεδίο χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων φέρνει καταιγίδες στη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το τελευταίο εικοσιτετράωρο τη χώρα, περιορίζεται και αναμένεται να εξασθενήσει μέχρι το βράδυ σύμφωνα με τους ειδικούς.

Από αύριο μάλιστα, προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ωστόσο όπως εξηγούν, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο, πιο οργανωμένο καιρικό σύστημα που θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, στην πρόγνωσή του για την πορεία του καιρού στον προσωπικό του ιστότοπο, αναφέρει πως σήμερα, Παρασκευή, ένα εκτεταμένο πεδίο χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων, θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στη χώρα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, «ο καιρός θα είναι βελτιωμένους με λίγες βροχές το πρωί μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά τις απογευματινές-βραδινές ώρες στη βορειοδυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες». «Τη νύχτα τοπικές βροχές θα σημειωθούν ακόμα στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους - νοτιοδυτικούς με ένταση η οποία στο βόρειο Ιόνιο το απόγευμα θα φθάσει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, όπου θα φθάσει του 21 βαθμούς», συνεχίζει.

«Την Κυριακή, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα και τις βόρειες - βορειοανατολικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στη Θράκη, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, πλησιάζοντας στη Β. Κρήτη τους 25 βαθμούς.

Τέλος, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος «τη Δευτέρα, οι συνθήκες θα είναι αρκετά ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από πλευράς έντασης, σημαντικότερες θα είναι οι βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα».