Καιρός: Σήμερα το πιο κρύο πρωινό - Προειδοποιήσεις για τον παγετό στους δρόμους

Σήμερα καταγράφεται η πιο κρύα ημέρα των τελευταίων εικοσιτετραώρων, με τους μετεωρολόγους να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για αυξημένη προσοχή στους δρόμους όπου παρατηρείται παγετός, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους έντονος.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει την επικίνδυνη ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω πάγου και παρουσιάζει τις αρνητικές θερμοκρασίες που επηρεάζουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Στη συνέχεια, ωστόσο, «η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει», ενώ, όπως σημειώνει, κάποια απομεινάρια της κακοκαιρίας ενδέχεται να επιμείνουν έως και τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Αναλυτικότερα, ο μετεωρολόγος του Open αναφέρει ότι είχαμε σήμερα το πιο παγωμένο πρωινό της νέας χρονιάς και αναλύει τον χάρτη της χώρας που βρίσκεται «στο βαθύ μπλε».

Ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο ημερήσιο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρεται: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός αναλυτικά σε όλη τη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.