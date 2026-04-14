Καιρός - Καλλιάνος: Εν αναμονή μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική

Για λασποβροχές και αφρικανική σκόνη, κάνει λόγο στην ανάρτησή του για τον καιρό αυτής της εβδομάδας ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το σκηνικό του καιρού αυτή την εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από υψηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει σε πολλές περιοχές της χώρας τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Βασικό χαρακτηριστικό του όπως εξηγεί, θα είναι η εισροή θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, που θα ενισχύσει την αίσθηση ζέστης.

Ωστόσο ξεκαθαρίζει πως παρότι οι θερμοκρασίες θα είναι αυξημένες, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Από την Τρίτη και κυρίως τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να γίνει αισθητή η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις θα δημιουργεί το φαινόμενο των λασποβροχών.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό

Με θερμοκρασίες πιο αυξημένες σε σχέση με την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της επικράτειας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ήπιας και σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου που δεν θα λείψουν όμως οι τοπικές βροχές», συνέχισε.

«Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο», κατέληξε.