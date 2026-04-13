Καιρός - Τσατραφύλλιας: Αφρικανική σκόνη, νοτιάδες και λασποψιχάλες στη χώρα

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού μετά το Πάσχα, εξηγεί ότι θα είναι άστατος, με αφρικανική σκόνη, ισχυρούς νοτιάδες και λασποψιχάλες σε αρκετές περιοχές.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 25 βαθμούς στα δυτικά της χώρας, δίνοντας μια πιο ζεστή αλλά αποπνικτική εικόνα λόγω της σκόνης.

Από την Πέμπτη, όμως, το σκηνικό αλλάζει, καθώς θα επικρατήσουν βοριάδες που θα ρίξουν τη θερμοκρασία, θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα από τη σκόνη και θα φέρουν πιο δροσερό και πιο ασταθές καιρικό μοτίβο.

Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό

«Με σκόνη , νοτιάδες και λασποψιχάλες η επιστροφή! Χρόνια πολλά , Χριστός Ανέστη!

Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι ήδη σε εξέλιξη το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Επιπλέον η θερμοκρασία θα πάρει ανοδική πορεία με τα θερμόμετρα να αγγίζουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στα δυτικά.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, θα εκδηλωθούν και διάσπαρτες λασποψιχάλες στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο με ριπές στα 9 κυρίως τη Δευτέρα.

Από την Πέμπτη θα αλλάξει η κυκλοφορία. Μπαίνουν βοριάδες, φέρνουν περισσότερη ψύχρα και περιορισμένη αστάθεια. Θα υποχωρήσει και η σκόνη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.