Ivan Greko: «Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός όρος που έχει παραβιαστεί» λέει ο δικηγόρος του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο γνωστός τράπερ Ivan Greko για να δικαστεί, μετά τη σύλληψή του στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΕΛΑΣ σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας το απόγευμα του Σαββάτου, ο Ivan Greko επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί πρόσφατα ως κλεμμένο, από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την αρχική πληροφορία ότι ο 25χρονος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, καθώς είχε αποφυλακιστεί για υπόθεση απαγωγής, έγινε γνωστό ότι στις 12 Δεκεμβρίου του είχε αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος.

Μετά τη σύλληψή του, το ασκήθηκε ποινική δίωξη για την κατηγορία της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος και σήμερα αναμένεται να δικαστεί. Την ίδια ώρα σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Weekend Live» την Κυριακή, ο δικηγόρος του θέλησε να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα και να αποκαταστήσει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, την αλήθεια για όσα συνέβησαν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σύλληψη γνωστού τράπερ στη Γλυφάδα: Πριν λίγες ημέρες είχε αρθεί η ηλεκτρονική του επιτήρηση

«Διακινείται μια ανυπόστατη φήμη ότι δήθεν παραβιάστηκε ο περιοριστικός όρος με κατ’ οίκος επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας περιοριστικός όρος που έχει παραβιαστεί. Υπήρχε αντικατάσταση του περιοριστικού όρου που είχε επιβληθεί του κατ’ οίκον περιορισμού με βραχιολάκι, με άλλους περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του», ανέφερε αρχικά.

«Θέλω να γίνει αυτή η διευκρίνηση προς όλους. Επίσης, δε μιλάμε για κλοπή αυτοκινήτου αλλά για υπεξαίρεση. Υπήρχε μια προηγούμενη οικονομική διαφορά κάποιου τρίτου προσώπου με τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Το θέμα του αυτοκινήτου είναι μια εσωτερική υπόθεση δυο άλλων ανθρώπων και δεν αφορά τον δικό μου εντολέα», συνέχισε.

«Ο δικός μου εντολέας πήρε το αυτοκίνητο μια ώρα πριν τη σύλληψή του. Τίποτα παραπάνω. Πήγε για καφέ στο πιο πολυσύχναστο μέρος της Γλυφάδας. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το κατάστημα. Έγινε ένας έλεγχος -και πολύ σωστά έγινε – από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ, “χτύπησαν” τις πινακίδες, είδαν ότι απασχολεί η πινακίδα αυτή και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα», κατέληξε ο δικηγόρος του Ivan Greko.