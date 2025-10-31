Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη

Σε έξι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης, για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν, όταν ο Μάκης Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειας και φίλους του, στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Εκεί, περίπου 60 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με αυγά και αντικείμενα στο εστιατόριο όπου βρισκόταν.

Στη συνέχεια, σήμερα τα ξημερώματα στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από σχετικές πληροφορίες και έρευνες, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη «Ευαγγελισμό», όπου εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα.

Έξι εξ αυτών, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Facebook Twitter Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr

