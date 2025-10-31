ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έφοδο στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη Facebook Twitter
Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr
0

Σε έξι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης, για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν, όταν ο Μάκης Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειας και φίλους του, στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Εκεί, περίπου 60 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με αυγά και αντικείμενα στο εστιατόριο όπου βρισκόταν.

Στη συνέχεια, σήμερα τα ξημερώματα στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από σχετικές πληροφορίες και έρευνες, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη «Ευαγγελισμό», όπου εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα.

Έξι εξ αυτών, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη Facebook Twitter
Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr
Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη Facebook Twitter
Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr
Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη Facebook Twitter
Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr
Ηράκλειο: Έξι προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη Facebook Twitter
Προσαγωγές για την επίθεση με αβγά και βρισιές κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο / neakriti.gr
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Ελλάδα / Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Αντιδράσεις και ανησυχία για το μέλλον των ταχυδρομείων στην περιφέρεια

Οι δήμοι που πλήττονται, όπως το Λουτράκι, οι Άγιοι Θεόδωροι και περιοχές της Πελοποννήσου, έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία
LIFO NEWSROOM
ΚΟΡΩΠΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ 40ΧΡΟΝΗΣ

Ελλάδα / Ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Δεν θυμάμαι εάν συνέβη, έχουμε σχέση αγάπης» λέει το θύμα

Χαρακτήρισε «λάθος» τη σύλληψη του συντρόφου της και υποστηρίζει πως μπορεί να την χτύπησαν οι γείτονες - «Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε»
LIFO NEWSROOM
 
 