Ηράκλειο: 25χρονη έκανε όπισθεν παρασύροντας και τραυματίζοντας τον 3χρονο γιο της

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην περιοχή των Μοιρών στο Ηράκλειο, όταν μία μητέρα έκανε όπισθεν στην αυλή του σπιτιού της, μη γνωρίζοντας πως στο σημείο εκείνη την ώρα ήταν και ο 3χρονος γιος της.

Αποτέλεσμα ήταν το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά, και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ανήλικου, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή μου στο Βενιζέλειο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, ο 3χρονος υπέστη θλάσεις στον πνευμοθώρακα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το συμβάν, 25χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.