ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: 25χρονη έκανε όπισθεν παρασύροντας και τραυματίζοντας τον 3χρονο γιο της

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ηράκλειο: 25χρονη έκανε όπισθεν παρασύροντας και τραυματίζοντας τον 3χρονο γιο της Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
0

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν στην περιοχή των Μοιρών στο Ηράκλειο, όταν μία μητέρα έκανε όπισθεν στην αυλή του σπιτιού της, μη γνωρίζοντας πως στο σημείο εκείνη την ώρα ήταν και ο 3χρονος γιος της.

Αποτέλεσμα ήταν το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά, και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ανήλικου, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή μου στο Βενιζέλειο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τις  νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, ο 3χρονος υπέστη θλάσεις στον πνευμοθώρακα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το συμβάν, 25χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

Ελλάδα / Βοιωτία: «Ντρέπεται πολύ, το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη» λέει ο δικηγόρος της 62χρονης

«Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της» εξήγησε ο δικηγόρος της
LIFO NEWSROOM
Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

Ελλάδα / Άρειος Πάγος για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων

O Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την εξώδικη δήλωση που επιδόθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου από τους γονείς θυμάτων των Τεμπών
LIFO NEWSROOM
Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Ελλάδα / Τέμπη: 82 συγγενείς ζητούν από τον Άρειο Πάγο να ανοίξει ξανά ο φάκελος – Στους τρεις οι απεργοί πείνας

Η κινητοποίηση των συγγενών εντείνεται, καθώς δίπλα στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην όγδοη ημέρα απεργίας πείνας και δίψας, προστέθηκαν ακόμη δύο άτομα
LIFO NEWSROOM
Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής ΡΕΞ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ελλάδα / Καιρός - Μαρουσάκης: «Ο εμποδιστής Ρεξ πιθανόν να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για μία ιδιαίτερα ασταθή τροπόσφαιρα, που μπορεί να παράξει ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό - Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή
LIFO NEWSROOM
 
 