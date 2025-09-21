Ηράκλειο: Κατέληξε και η δεύτερη εγκαυματίας από τη φωτιά στο γήπεδο της Αμμουδάρας

Υπέκυψε στα τραύματά της η 36χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου νοσοκομείου, μετά τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στις 22 Αυγούστου στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε βοηθητικό χώρο του γηπέδου, κάτω από άγνωστες συνθήκες, και εξαπλώθηκε γρήγορα εγκλωβίζοντας τους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Πρόκειται για τη 36χρονη και έναν 40χρονο πατέρα δύο παιδιών, οι οποίοι είχαν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Θριάσιο, στο ειδικό Κέντρο Εγκαυμάτων. Ο 40χρονος κατέληξε τέσσερις ημέρες αργότερα, ενώ η 36χρονη έδινε μάχη για περίπου έναν μήνα πριν καταλήξει.

Οι Αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ από την πρώτη στιγμή στο γήπεδο του ΕΓΟΗ είχαν βρεθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και αστυνομικοί για την καταγραφή του συμβάντος.