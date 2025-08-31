ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα: Η στιγμή που καταρρέει η μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί για τη συναυλία

Η σκηνή έπεσε επειδή έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Βίντεο καταγράφει στιγμή που καταρρέει η μεγάλη σκηνή η οποία είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες στη Λίμνη των Ιωαννίνων.

Η σκηνή έπεσε επειδή έπνεαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως, δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Επίσης, γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στέγαστρου.

@user408349720319♬ πρωτότυπος ήχος - Θοδώρας Μάνη

«Λυπάμαι τόσο πολύ» έγραψε η Άννα Βίσση, αναφερόμενη στη μεγάλη συναυλία που θα γινόταν στα Ιωάννινα αλλά ματαιώθηκε.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», δήλωσε χθες η Άννα Βίσση στο Instagram.

 
