Ιωάννινα: Ματαιώθηκε η συναυλία με Βίσση, Ρέμο, Μέλισσες - Κατέρρευσε το στέγαστρο λόγω αέρα

Κατέρρευσε στέγαστρο συναυλίας στα Ιωάννινα εξαιτίας του δυνατού αέρα.

Η σκηνή είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, η σκηνή στην Πλατεία Μαβίλη, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό, παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας.

Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από την κατάρρευση του στεγάστρου, οι τεχνικοί άρχισαν να αφαιρούν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό και η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

Υπενθυμίζεται πως έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ ενώ και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως έρχεται χαμηλό βαρομετρικό που «θα περάσει από τη δυτική-βορειοδυτική, κυρίως, Ελλάδα».

Έτσι, απασχολεί τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα από σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες.

«Αυτό το βαρομετρικό θα έχει γρήγορη δράση, θα μας απασχολήσει περίπου 12 ώρες και θέλει προσοχή γιατί μπορεί τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς» τονίζει.