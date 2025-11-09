Ηγουμενίτσα: Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο

Οι γονείς των μαθητών στην Ηγουμενίτσα αποφάσισαν να μην στείλουν τα παιδιά τους στα μαθήματα της Δευτερας

Περιστατικό με πτώση σοβάδων καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευή (7/11) στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στην Ηγουμενίτσα, λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το συμβάν στην Ηγουμενίτσα, σημειώνουν πως η προχθεσινή πτώση των σοβάδων ακολουθεί κάτι αντίστοιχο, που είχε καταγραφεί την περασμένη Τρίτη.

Μάλιστα, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, κατά την οποία αποφασίστηκε οι μαθητές να μην προσέλθουν στα μαθήματα τη Δευτέρα. Οι γονείς, ωστόσο, θα βρεθούν στις 8:15 το πρωί στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία των γονέων προγραμματίζει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να ζητήσει την άμεση παρέμβασή του για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος ασφάλειας που έχει προκύψει.

