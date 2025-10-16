Η ΕΛΑΣ απαγόρευσε συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη και τον Σινουάρ στο Σύνταγμα

Η Ελληνική Αστυνομία, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγόρευσε τις δημόσιες συναθροίσεις για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, πρώην αρχηγού της Χαμάς.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως «απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων Gather for Gaza και Stand with Palestine με τη συμμετοχή μελών του Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας».

Η απαγόρευση συναθροίσεων για την Παλαιστίνη και τον Σινουάρ θα τεθεί από την 17:00 ώρα της 16-10-2025 έως και την 06:00 ώρα της 17-10-2025 σε συγκεκριμένους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την Παλαιστίνη

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων Gather for Gaza & Stand with Palestine με τη συμμετοχή μελών του Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του YAHYA SINWAR, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης «HAMAS» και από την 17:00 ώρα της 16-10-2025 έως και την 06:00 ώρα της 17-10-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».