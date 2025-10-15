Το νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Lifo Politics» εξετάζει την ιστορική διαδρομή της Μέσης Ανατολής, από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως τις αρχές του 21ου αιώνα, φωτίζοντας τον τρόπο που τα γεγονότα, οι ιδεολογίες και οι εξωτερικές παρεμβάσεις προκάλεσαν τα σύγχρονα προβλήματα της περιοχής. Ο ιστορικός Στέφανος Καβαλλιεράκης αναλύει τη σημασία της Συμφωνίας Σάικς-Πικό και των εντολών της Κοινωνίας των Εθνών, εξηγώντας πώς οι ξένες δυνάμεις σχεδίασαν τα σύνορα που γέννησαν νέα κράτη (Ιράκ, Συρία, Λίβανο, Ιορδανία και Παλαιστίνη), τα οποία βρέθηκαν αρχικά υπό δυτική επιρροή. Με έμφαση στο παλαιστινιακό ζήτημα, από τη Διακήρυξη Μπάλφουρ (1917) έως την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ (1948) και τους πολέμους του 1948, του 1967 και του 1973, το επεισόδιο διατρέχει τα γεγονότα και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν ένα από τα πιο επίμονα ζητήματα της σύγχρονης Ιστορίας μέσα από πολιτικές, θρησκευτικές και διεθνείς οπτικές.

Οι ιστορικές ρίζες των σημερινών συγκρούσεων αποκαλύπτουν γιατί η Μέση Ανατολή δυσκολεύεται να ξεφύγει από τον κύκλο της βίας και πώς η Ιστορία εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική και τη γεωστρατηγική του παρόντος.