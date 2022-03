Η Daily Telegraph ξεχωρίζει τις 10 πιο εντυπωσιακές μυστικές «γωνιές» της Ελλάδας

Τις δέκα πιο εντυπωσιακές μυστικές «γωνιές» της Ελλάδας ξεχώρισε η Daily Telegraph σε άρθρο της με τίτλο «10 secret corners of Greece for your next summer holiday».

Η συντάκτρια Heidi Fuller-Love εστιάζει στις νέες συνεργασίες των αεροπορικών εταιριών που θα επιτρέψουν στους Βρετανούς τουρίστες να ανακαλύψουν νέα αυθεντικά μέρη της Ελλάδας και ξεχωρίζει τις δέκα πιο εντυπωσιακές μυστικές «γωνιές» που φέτος θα είναι περισσότερο προσβάσιμες στους επισκέπτες.

Στις πρώτες θέσεις, ο κατάλογος περιλαμβάνει τη Σύρο για την τοπική κουλτούρα καθώς και τη Νάξο με τις άγριες φυσικές ομορφιές, τα δάση κέδρων, τις αμμώδεις παραλίες και το μοναδικό λικέρ κίτρου.

Ακολουθούν η Μήλος, η παραδεισένια Σκύρος, η θαυμαστή Ικαρία, η ξεχωριστή Λέρος, η πανέμορφη Καστοριά, η παραδοσιακή Κάρπαθος αλλά και η γοητευτική και αυθεντική Σητεία της Κρήτης.

Στο άρθρο ξεχωρίζει η Αστυπάλαια ως μία «πράσινη» θεά που εντυπωσιάζει με τις αειφόρες καινοτομίες, το βυζαντινό κάστρο και τους γραφικούς ανεμόμυλους.

Με αφορμή τη λίστα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς σημειώνει ότι η Νάξος αναδεικνύει ειδικά τουριστικά προϊόντα που θα τροφοδοτήσουν το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας τονίζει ότι σε πρόσφατη παρουσίαση της Αστυπάλαιας στο Λονδίνο διαπιστώθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης του Βρετανικού κοινού για ποιοτικούς προορισμούς όπως την «πεταλούδα του Αιγαίου».