Χρυσοχοΐδης: Δημιουργείται νέο σώμα 50 «αστυνομικών-διαμεσολαβητών» για τους καταυλισμούς Ρομά

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ειδικού σώματος 50 άοπλων ένστολων αστυνομικών-διαμεσολαβητών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις αρχές και τις κοινότητες Ρομά.

Μιλώντας στο κανάλι Action24 το βράδυ της Δευτέρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους και ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν κοντά στα αστυνομικά τμήματα περιοχών όπου ζουν ευάλωτες ομάδες. Θα έχουν τον ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία και τους κατοίκους».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής Ρομά στο νέο αυτό σώμα. «Αν κάποιοι πολίτες Ρομά ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα, αυτό είναι σημαντικό. Θα υποβληθούν σε εντατική εκπαίδευση και θα λειτουργούν ως βοηθοί της αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα κοινωνικής ειρήνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για ένα καινούργιο σώμα που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, αν και έχει εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, τόνισε το πρόβλημα της εγκληματικότητας στους οικισμούς Ρομά, αναφέροντας πως «ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα». Το επόμενο βήμα, όπως είπε, είναι η περιπολία καλά εξοπλισμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την επιβολή του νόμου.