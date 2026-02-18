Χρήστος Μάστορας: Αναβλήθηκε επ' αόριστον η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Επ' αόριστον αναβλήθηκε, όπως έγινε γνωστό, η δίκη του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δίκη, η οποία αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου, θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.

Ο Χρήστος Μάστορας μετά την αναβολή δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε, δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Χρήστος Μάστορας: Το χρονικό της σύλληψης

Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 3 Φεβρουαρίου 2025, στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν ελέγχου της Τροχαίας, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε αρχικά να αποφύγει τον έλεγχο, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς ακινητοποιήθηκε σε επόμενο σημείο ελέγχου.

Σε βάρος του Χρήστου Μάστορα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.