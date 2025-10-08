ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα /

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού - Μία τραυματίας

Τέσσερα σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού - Μία τραυματίας
Φωτογραφία: Facebook
LifO Newsroom
Μπαλκόνι σπιτιού στο Λαύριο κατέρρευσε το απόγευμα της Τρίτης (7/10) τραυματίζοντας μία πεζή και προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δευτερόλεπτα πριν την κατάρρευση του μπαλκονιού, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος. 

Βίντεο με τη στιγμή της κατάρρευσης:

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η πρώτη εικόνα που έχει το κλιμάκιο της Πολεοδομίας Λαυρίου που βρέθηκε στο σημείο σήμερα για αυτοψία, είναι πως ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου με αποτέλεσμα λόγω του βάρους να ξεκολλήσει ολόκληρο το μπαλκόνι.

Το σπίτι χαρακτηρίστηκε ως μη κατοικήσιμο, με τους ενοίκους να έχουν αναγκαστεί να το εγκαταλείψουν. 

Η γυναίκα που ήταν και η μόνη τραυματίας, φέρει μονάχα μερικές εκδορές.

